La gran batalla

¡Vuelve la presión en La Gran Batalla! Equipos enfrentan nuevos retos tras eliminación de Alvinich y 'CCM'

Esta noche, tres equipos compiten con una dinámica inédita y retos escénicos que pondrán a prueba su talento.

Silvia Sanchez

20/10/2025 19:54

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La competencia en La Gran Batalla continúa más intensa que nunca, y esta noche promete una velada llena de talento, energía y sorpresas. Un nuevo género musical se apodera del escenario más grande de la televisión boliviana, desafiando a los participantes a mostrar todo su potencial artístico.

Tras una gala de eliminación llena de tensión, donde Alvinich y la academia artística 'CCM' se despidieron del programa, los equipos que siguen en carrera llegan con renovadas fuerzas y listos para conquistar al jurado y al público.

Esta noche se presentan:

  • Iribel Méndez y la academia Fusión Dance

  • Gato Pozo y la academia Style Bolivia

  • Erika Valencia y la academia Dazan Company Panteras

Cada equipo deberá superar nuevos retos escénicos y demostrar su versatilidad para evitar la temida nominación, cuya dinámica se revelará al inicio del programa en vivo.

No te pierdas ningún detalle de La Gran Batalla, el show de talento y entretenimiento más vibrante de la televisión boliviana.

