La CEB llama al nuevo gobierno a priorizar el bienestar social y la reactivación económica

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un comunicado tras la jornada electoral de este domingo, en el que felicita al pueblo boliviano por haber participado de manera pacífica y democrática en las elecciones, y al mismo tiempo plantea los principales desafíos que deberá asumir el nuevo gobierno.

El pronunciamiento de la Iglesia Católica destaca que Bolivia vivió “una jornada democrática pacífica, con buena participación ciudadana”, que demuestra el compromiso del país con la convivencia y la solidaridad. Sin embargo, subraya que los retos para la nueva gestión son significativos y demandan acciones concretas en favor del bienestar colectivo.

“Los desafíos son grandes, y confiamos en que el nuevo gobierno electo sabrá afrontarlos, priorizando el bienestar de todos los bolivianos”, expresa la CEB, mencionando como prioridades la atención a las familias en situación de pobreza, el acceso a la salud y a los medicamentos, la mejora de la educación, el abastecimiento de combustibles y la reactivación económica.

En el comunicado, los obispos también hacen un llamado a todos los actores políticos y sociales a asumir con serenidad los resultados del proceso electoral, y exhortan a las nuevas autoridades a gobernar con ética, transparencia y espíritu de servicio, recordando que deben anteponer el bien común por encima de los intereses personales o partidarios.

Asimismo, la CEB invita al pueblo boliviano a mantener la esperanza y comprometerse con la construcción de un futuro distinto, basado en el diálogo y el respeto mutuo, como camino para superar las dificultades y fortalecer la economía nacional.

Finalmente, el mensaje concluye con una invocación a la protección de Dios y la Virgen María sobre Bolivia, pidiendo bendiciones para quienes asumen la responsabilidad de conducir el país y exhortando a todos los ciudadanos a trabajar por la justicia, la reconciliación y la unidad nacional.

Comunicado de la Conferencia Episcopal:

