Banco Mundial saluda a Rodrigo Paz y reafirma su apoyo al desarrollo económico de Bolivia

El Grupo Banco Mundial felicitó este lunes a Bolivia y al presidente electo Rodrigo Paz Pereira por su victoria en las elecciones nacionales, y ratificó su disposición de continuar acompañando al país en su agenda de desarrollo y crecimiento económico sostenible.

A través de una publicación oficial en su cuenta de la red social X (antes Twitter), la institución internacional expresó:

“Felicitamos a Bolivia y al presidente electo @Rodrigo_PazP. Desde el Grupo Banco Mundial reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al país como aliado estratégico en su agenda de desarrollo, por un futuro con más empleos y prosperidad.”

El mensaje del organismo financiero internacional es una señal de respaldo y confianza hacia la nueva administración, que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre.

El Banco Mundial mantiene una larga cooperación con Bolivia, enfocada en programas de reducción de la pobreza, modernización del sector productivo, fortalecimiento institucional y transición energética sostenible.

Mira la publicación del Banco Mundial:

