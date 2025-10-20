TEMAS DE HOY:
Banco Mundial saluda a Rodrigo Paz y reafirma su apoyo al desarrollo económico de Bolivia

El Banco Mundial mantiene una larga cooperación con Bolivia, enfocada en programas de reducción de la pobreza, modernización del sector productivo, fortalecimiento institucional y transición energética sostenible.

Hans Franco

20/10/2025 16:55

Foto: Banco Mundial felicita a Bolivia y reafirma su compromiso de apoyo
La Paz

El Grupo Banco Mundial felicitó este lunes a Bolivia y al presidente electo Rodrigo Paz Pereira por su victoria en las elecciones nacionales, y ratificó su disposición de continuar acompañando al país en su agenda de desarrollo y crecimiento económico sostenible.

A través de una publicación oficial en su cuenta de la red social X (antes Twitter), la institución internacional expresó:

“Felicitamos a Bolivia y al presidente electo @Rodrigo_PazP. Desde el Grupo Banco Mundial reafirmamos nuestro compromiso de acompañar al país como aliado estratégico en su agenda de desarrollo, por un futuro con más empleos y prosperidad.”

El mensaje del organismo financiero internacional es una señal de respaldo y confianza hacia la nueva administración, que asumirá funciones el próximo 8 de noviembre.

El Banco Mundial mantiene una larga cooperación con Bolivia, enfocada en programas de reducción de la pobreza, modernización del sector productivo, fortalecimiento institucional y transición energética sostenible.

