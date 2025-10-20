TEMAS DE HOY:
TSE concluye cómputo del voto en el exterior: el PDC obtiene el 58,76% y vence a Alianza Libre

De acuerdo con el reporte del TSE, los votos válidos sumaron 151.585, lo que representa el 94,91% del total emitido.

Silvia Sanchez

20/10/2025 15:30

La Paz, Bolivia

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este lunes que concluyó el cómputo oficial del voto en el exterior con el 100% de actas juzgadas, alcanzando un total de 1.227 actas habilitadas, sin anulaciones.

De acuerdo con el reporte del TSE, los votos válidos sumaron 151.585, lo que representa el 94,91% del total emitido. Además, se contabilizaron 1.401 votos en blanco y 6.730 nulos.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se impuso con el 58,76% de los votos, mientras que Alianza Libre obtuvo el 41,24%.

Con este resultado, el Órgano Electoral completó el procesamiento del voto de los bolivianos residentes en 22 países, correspondiente a la segunda vuelta presidencial de 2025.

