Medrano asume la presidencia del Concejo Municipal en una sesión accidentada

En medio de una sesión marcada por incidentes y retrasos, Juan Carlos Medrano fue posesionado este lunes como presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La vicepresidencia recayó en el concejal de UCS, Miguel Fernández, mientras que el cargo de Secretaría quedó acéfalo tras el retiro de las postulaciones presentadas en el hemiciclo.

Según el reporte oficial, las postulaciones a los cargos directivos fueron presentadas de manera individual y no en plancha, como es habitual en este tipo de procesos. Esta situación generó confusión y un debate interno que retrasó el desarrollo de la sesión.

La reunión estaba programada para las 11:30 de la mañana, pero comenzó a las 12:15 y se extendió hasta la 1:00 de la tarde, momento en el que la concejala de UCE, Gabriela Garzón, tomó juramento a la nueva directiva conformada por Medrano y Fernández.

Noticia en desarrollo

