“Cumplan sus promesas”: transportistas exigirán al nuevo gobierno soluciones ante falta de combustible

El transporte urbano y pesado de Santa Cruz enfrenta serias dificultades por la escasez de combustible, que mantiene al sector operando apenas al 50% de su capacidad. Dirigentes del transporte público y pesado señalaron que esperan que el nuevo gobierno cumpla sus promesas y dé prioridad a garantizar el abastecimiento de diésel en todo el departamento.

“Que se solucione el tema de la escasez de combustible”, afirmó Bismark Daza, dirigente del transporte público de Santa Cruz. Según su reporte, varias provincias no reciben suministro desde hace tres o cuatro semanas, dejando a los transportistas varados en los surtidores.

Daza anunció que esta semana se reunirán con nuevas autoridades en La Paz para plantear la situación y buscar soluciones inmediatas. “La expectativa es que se pueda solucionar totalmente el tema de la escasez de combustible, porque los transportistas están varados en los diferentes surtidores”, explicó.

El transporte pesado, por su parte, también exige medidas urgentes. Juan Yujra, dirigente del sector, aseguró que el seguimiento será riguroso: “Vamos a estar pendientes, vamos a hacer seguimiento porque durante la campaña no se explicó cómo se solucionará este problema. Esperemos que lo solucionen”.

Ambos sectores coinciden en que el abastecimiento de diésel es vital no solo para mantener el transporte urbano, sino también para garantizar la conectividad con las provincias. Hasta el momento, la operatividad limitada ha generado preocupación en la población y en los propios transportistas.

El sector transporte espera que las promesas de campaña del PDC, que incluyen priorizar la solución al desabastecimiento de combustible, se traduzcan en acciones concretas en los próximos días.

