Cientos de argentinos quedaron varados en Bolivia tras la crecida del río Bermejo

Cientos de ciudadanos argentinos quedaron varados en Bolivia luego de la repentina crecida del río Bermejo, que obligó al cierre del paso fronterizo entre Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Argentina).

Según estimaciones locales, más de 3.000 personas se vieron afectadas y muchas debieron pasar la noche en territorio boliviano ante la imposibilidad de regresar a su país.

El cierre del puerto Chalanas se dispuso alrededor de las 09:30 del sábado, luego de que las intensas lluvias elevaran de forma peligrosa el caudal del río, lo que llevó a las autoridades a suspender el servicio de cruce por motivos de seguridad.

La situación generó complicaciones para numerosos viajeros que buscaban retornar antes de la entrada en vigor de las restricciones electorales en Bolivia. Como resultado, decenas de argentinos permanecieron en la zona fronteriza durante todo el fin de semana.

En Bermejo, los comercios locales, que habitualmente abastecen a compradores argentinos, reportaron pérdidas económicas ante la falta de clientes y la interrupción del flujo comercial. En Aguas Blancas, los pequeños vendedores también se vieron afectados por la paralización total del tránsito fronterizo.

Recién este lunes por la mañana, con la disminución del caudal del río y la reapertura parcial del servicio, los viajeros pudieron finalmente retornar a territorio argentino.

Mira la programación en Red Uno Play