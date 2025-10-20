TEMAS DE HOY:
Nacionales

ABC anuncia cierre por horarios en la carretera Cochabamba–Santa Cruz este 21 y 22 de octubre

La ABC realizará trabajos de rehabilitación en los tramos Cristal Mayu – Naranjitos – Padresama.

Silvia Sanchez

20/10/2025 17:47

Foto ABC - ARCHIVO
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que este martes 21 y miércoles 22 de octubre se realizará el cierre temporal por horarios de la carretera Cochabamba–Santa Cruz, debido a trabajos de rehabilitación y mantenimiento en la vía.

De acuerdo con el comunicado emitido por la ABC Regional Cochabamba, los cierres se aplicarán en los tramos Cristal Mayu – Naranjitos – Padresama, y los horarios establecidos son los siguientes:

  • De 09:00 a 12:30

  • De 13:30 a 16:30

Los puntos de cierre definidos son:

  • Puente Cristal Mayu (Prog. 131+000), en sentido Cochabamba–Santa Cruz.

  • Retén Padresama (Prog. 150+000), en sentido Santa Cruz–Cochabamba.

Foto ABC

La ABC pidió a los transportistas y viajeros tomar previsiones para evitar contratiempos y recordó que el tránsito será habilitado fuera de los horarios establecidos.

Además, se habilitó la línea de WhatsApp 712-19232 para que los usuarios puedan reportar cualquier inconveniente o solicitar información sobre el estado de la carretera.

