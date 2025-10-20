TEMAS DE HOY:
Economía

Analista sugiere que el nuevo Gobierno priorice el abastecimiento de combustibles

El analista Juan Fernando Subirana señaló que el nuevo mandatario deberá verificar el estado real de las reservas internacionales y, en función de ello, diseñar un programa económico que permita atraer divisas.

Red Uno de Bolivia

20/10/2025 15:24

Fuente: Ahora El Pueblo
Santa Cruz, Bolivia

El analista económico Juan Fernando Subirana recomendó al presidente electo Rodrigo Paz que una de sus primeras acciones de gobierno sea garantizar el suministro de combustibles en el país. Sin embargo, subrayó que mantener la estabilidad del tipo de cambio del dólar será igualmente clave para contener la inflación.

Subirana explicó que el nuevo mandatario deberá verificar el estado real de las reservas internacionales y, con base en esa información, diseñar un programa económico que atraiga divisas, en un contexto que calificó como “complejo” para la economía nacional.

“Vimos que nuestro mercado cambiario se ha vuelto frágil; ayer, tras conocerse los resultados preliminares, el dólar paralelo mostró un comportamiento errático. Esa será una de las tareas urgentes del nuevo gobierno”, afirmó el economista.

Agregó que, si se logra controlar o estabilizar el tipo de cambio, la inflación tenderá a moderarse. Además, consideró necesario liberar las exportaciones y aprobar el uso de biotecnología como medidas complementarias para incrementar el ingreso de divisas al país.

