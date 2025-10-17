Comité Multisectorial se reactiva ante la escasez de combustibles y advierte riesgo para la seguridad alimentaria

El Comité Multisectorial realizará una reunión ampliada con la participación de representantes de distintos sectores del país el próximo 27 de octubre se para analizar la crisis de abastecimiento de combustibles y definir propuestas de solución.

El dirigente gremial y miembro del comité, Edgar Álvarez, adelantó que no se descarta invitar al nuevo presidente electo a participar del encuentro para abordar el problema de manera estructural.

“Se ha propuesto llevar adelante el ampliado multisectorial y vamos a convocar a todas las organizaciones de los nueve departamentos. La falta de combustibles no solo está castigando al sector gremial, sino a todos los sectores”, afirmó Álvarez.

En riesgo la seguridad alimentaria

El representante gremial advirtió que la escasez de diésel está comenzando a afectar la producción agrícola y podría poner en riesgo la seguridad alimentaria del país. Explicó que los productores no consiguen combustible para operar maquinaria en el campo, mientras que los transportistas enfrentan dificultades para trasladar los alimentos a los centros de abasto.

“El diésel no está llegando al campo. Está en riesgo la campaña de verano, está en riesgo la comida de los bolivianos. No nos olvidemos que el 85% del alimento para el 2026 se siembra en esta fecha”, advirtió el dirigente.

Cívicos analizan movilizaciones

Desde el Comité Cívico pro Santa Cruz anunciaron que podrían movilizarse si la Asamblea Legislativa no aprueba el proyecto de ley que permitiría a los privados importar combustibles por un lapso de 90 días, como medida temporal para aliviar la crisis.

