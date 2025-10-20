Fiscalía investiga doble secuestro en el Urubó: víctimas declararán este miércoles

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó este lunes que el Ministerio Público abrió de manera inmediata las investigaciones sobre el doble secuestro ocurrido el pasado sábado en un condominio privado de la zona del Urubó, donde un grupo armado irrumpió violentamente en un domicilio y privó de libertad a dos personas.

“Las investigaciones han sido aperturadas de manera inmediata, una vez que se tomó conocimiento el fin de semana. Aproximadamente doce a quince personas encapuchadas y vestidas de negro irrumpieron en el condominio, ingresaron a un domicilio y secuestraron a un hombre y a una mujer”, declaró Zeballos ante los medios.

El fiscal detalló que, tras conocerse el hecho, la Fiscalía y la Policía Boliviana acudieron al lugar para realizar el registro del domicilio y recoger testimonios de los guardias de seguridad y testigos presenciales.

Asimismo, informó que las víctimas se encuentran bajo resguardo y con medidas de protección, mientras se programó su declaración testifical para el próximo miércoles. “Se busca evitar la revictimización, ya que se encuentran emocionalmente afectadas. También se están realizando valoraciones psicológicas”, explicó.

Zeballos recalcó que el objetivo del Ministerio Público es “descubrir la verdad histórica de los hechos”, y que la investigación sigue abierta para identificar a todos los involucrados.

Sobre las declaraciones recientes de Erlan Ivar García, alias ‘El Colla’, quien aseguró que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría en Santa Cruz protegido por autoridades policiales, Zeballos fue cauto y pidió prudencia.

“Esta persona ha vertido esas declaraciones ante medios o redes sociales. Lo importante es que tales afirmaciones sean formalizadas ante autoridad competente. No puedo emitir ningún criterio hasta que existan elementos dentro de un cuaderno de investigación”, sostuvo.

No obstante, el fiscal adelantó que “aparentemente personas de nacionalidad extranjera, entre ellas colombianos y paraguayos”, habrían participado en el secuestro.

Finalmente, Zeballos aseguró que la seguridad física de las víctimas está garantizada y que las autoridades continúan trabajando coordinadamente para esclarecer el caso.

“Estas personas se encuentran a buen recaudo, bajo protección y con las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo”, concluyó.

