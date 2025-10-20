Lionel Messi fue elegido el mejor jugador en la última jornada de la temporada regular de la MLS

El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, fue elegido el mejor jugador en la última jornada de la temporada regular de la MLS (liga profesional de Estados Unidos), en la que anotó tres goles y repartió una asistencia en la victoria a domicilio por 2-5 ante el Nashville.



El triplete también certificó al argentino como máximo goleador de la competición y le valió el Botín de Oro. Messi acabó la temporada con 29 goles y 19 asistencias en 28 partidos disputados.



Estos números también lo convierten en uno de los principales candidatos a ganar el premio al más valioso de la temporada regular, galardón que ya conquistó el año pasado.



El Inter Miami finalizó tercero en la Conferencia Este y volverá a enfrentarse al Nashville, sexto clasificado, en los 'playoffs' de la MLS. La serie será al mejor de tres partidos, con el primer encuentro programado para este viernes en Miami.

EFE

Mira la programación en Red Uno Play