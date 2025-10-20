Concejo municipal de La Paz otorga condecoración “prócer Pedro Domingo Murillo” a la Red Uno de Bolivia

En el marco de la conmemoración de los 477 años de la fundación de la ciudad de La Paz, el Concejo Municipal realizó una sesión de honor en la que otorgó la condecoración “Prócer Pedro Domingo Murillo” en el grado “Honor al Mérito” a la Red Uno de Bolivia, en reconocimiento a su entrega, pasión y compromiso con informar al pueblo boliviano con veracidad y responsabilidad en un acto realizado en el Teatro Municipal.

El galardón fue recibido por Karen Marañón, Gerente Regional de La Paz, quien agradeció el reconocimiento en nombre de todo el equipo de Red Uno, destacando la labor de los periodistas, técnicos y productores que día a día contribuyen a mantener informada a la ciudadanía.

La distinción “Prócer Pedro Domingo Murillo” es una de las más altas que otorga el Concejo Municipal de La Paz a instituciones y personalidades que destacan por su aporte al desarrollo social, cultural y ciudadano de la capital paceña.

Con esta condecoración, el Gobierno Municipal de La Paz reconoce la trayectoria y labor periodística de la Red Uno de Bolivia, medio que durante décadas ha acompañado los hechos más importantes del país, consolidándose como una fuente confiable de información y un referente en la comunicación nacional.

Mira la programación en Red Uno Play