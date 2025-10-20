TEMAS DE HOY:
Alianza Libre Petardo tensión

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Conductor perdió el control y cayó en un canal de drenaje en la Tres Pasos al Frente

El conductor resultó ileso, pero el motorizado sufrió daños materiales de consideración. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

20/10/2025 8:18

Accidente en la avenida Tres Pasos al Frente.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes, en la avenida Tres Pasos al Frente, de la ciudad de Santa Cruz, donde un vehículo que circulaba con aparente exceso de velocidad perdió el control y cayó dentro de un canal ubicado al costado de la vía.

El impacto generó daños materiales considerables en el motorizado, que quedó atrapado en el interior del canal. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladó rápidamente al lugar para atender el incidente.

Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y aseguraron el área para facilitar el retiro del vehículo del canal, con el objetivo de restablecer la circulación normal en la zona.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD