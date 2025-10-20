Conductor perdió el control y cayó en un canal de drenaje en la Tres Pasos al Frente

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes, en la avenida Tres Pasos al Frente, de la ciudad de Santa Cruz, donde un vehículo que circulaba con aparente exceso de velocidad perdió el control y cayó dentro de un canal ubicado al costado de la vía.

El impacto generó daños materiales considerables en el motorizado, que quedó atrapado en el interior del canal. Afortunadamente, el conductor no sufrió lesiones graves.

Personal de la Unidad Operativa de Tránsito se trasladó rápidamente al lugar para atender el incidente.

Los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y aseguraron el área para facilitar el retiro del vehículo del canal, con el objetivo de restablecer la circulación normal en la zona.

