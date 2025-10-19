Santa Cruz: Once arrestados por circular sin permiso durante la jornada electoral 

En el marco del cumplimiento del Auto de Buen Gobierno dispuesto por el Órgano Electoral, la Dirección Departamental de Tránsito desplegó operativos en distintos puntos de la ciudad de Santa Cruz para controlar la circulación vehicular no autorizada.

Como resultado, once personas fueron arrestadas por circular sin el permiso correspondiente durante la jornada electoral. Según el informe del subdirector de la Unidad Operativa de Tránsito, se trata de seis automóviles y cinco motocicletas que no contaban con la autorización exigida por norma.

“Vamos a comunicarlos con el órgano electoral para que, al salir de celdas, puedan irse a sus establecimientos a sufragar. Pero los vehículos saldrán el día de mañana, previo pago de la multa establecida por el órgano electoral”, declaró la autoridad.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que el Auto de Buen Gobierno prohíbe la circulación de motorizados sin autorización durante el día de las elecciones, y anunciaron que los controles continuarán a lo largo del día para asegurar el cumplimiento de la normativa electoral.

