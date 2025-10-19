Presidente del TSJ conmina a la población a acudir a las urnas

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su esperanza de que la jornada electoral de este domingo se desarrolle con tranquilidad en todo el país. Recordó que más de 836 jueces acompañarán el proceso para garantizar el orden y brindar confianza a los bolivianos durante la histórica segunda vuelta presidencial.

“Es una jornada histórica de Bolivia y la oportunidad que tiene para reconstruirse y que nos enseña que nuevos tiempos son posibles. Aquella Bolivia que no necesita patrones, esa es la Bolivia que todos queremos, la Bolivia que trabaja, la Bolivia que pide trabajar”, señaló.

En la oportunidad el presidente del TSJ pidió a todos los bolivianos a acudir a sus recintos electorales a cumplir con su deber como ciudadano y seguir creyendo que un nuevo país es posible en coordinación con todas las instituciones.

