TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Incendio Bus Presunto secuestro

20ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

12ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Presidente del TSJ conmina a la población a acudir a las urnas

Romer Saucedo calificó de histórica la jornada que vive Bolivia este domingo

Miguel Ángel Roca Villamontes

19/10/2025 8:06

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, expresó su esperanza de que la jornada electoral de este domingo se desarrolle con tranquilidad en todo el país. Recordó que más de 836 jueces acompañarán el proceso para garantizar el orden y brindar confianza a los bolivianos durante la histórica segunda vuelta presidencial.

“Es una jornada histórica de Bolivia y la oportunidad que tiene para reconstruirse y que nos enseña que nuevos tiempos son posibles. Aquella Bolivia que no necesita patrones, esa es la Bolivia que todos queremos, la Bolivia que trabaja, la Bolivia que pide trabajar”, señaló.  

En la oportunidad el presidente del TSJ pidió a todos los bolivianos a acudir a sus recintos electorales a cumplir con su deber como ciudadano y seguir creyendo que un nuevo país es posible en coordinación con todas las instituciones.  

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Uno decide

10:00

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD