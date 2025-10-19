“Sebastián Marset nunca se fue del país”, asegura el analista Jorge Santistevan

El analista Jorge Santistevan afirmó que Sebastián Marset lleva mucho tiempo en Bolivia y que tiene mucha influencia en el país.

“Bolivia está bailando al son de Sebastián Marset desde hace mucho tiempo, tiene mucha influencia, se ha penetrado”, dijo Santistevan. Según él, Marset está protegido por policías, militares y políticos.

Estas declaraciones se hicieron luego de que alias “El Colla” publicara un video donde asegura que Sebastián Marset vive en la zona del Urubó y está bajo protección para evitar que sea detenido.

Santistevan insistió: “Sebastián Marset nunca se fue del país, estuvo y está en Bolivia, precisamente protegido”.

El analista explicó que los crímenes, asesinatos y secuestros que ocurren en el país son “revanchas y toma de decisiones de venganza” relacionadas con la presencia y las actividades de Marset y su red criminal.

Además, criticó a la policía boliviana por estar mal preparada. “La policía, con efectivos mal preparados, efectivos sin moral que solo usan el uniforme para delinquir, son los que están haciendo daño a la policía, a la población y al Estado”.

