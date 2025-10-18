¡Indignante! Captan a padre pateando y golpeando brutalmente a su hijo de 5 años en un supermercado

Un video captado por cámaras de seguridad dentro de un supermercado desató una ola de indignación a nivel internacional, al mostrar el momento en que un hombre patea y golpea violentamente a su hijo de tan solo 5 años de edad. El sujeto, identificado como C.E., fue detenido por las autoridades tras la difusión de las imágenes.

La agresión captada por las cámaras

El incidente ocurrió en un mercado ubicado en el barrio Emek del distrito de Odunpazarı, en Eskişehir, Turquía, donde C.E., de 49 años, realizaba compras junto a su hijo.

Las estremecedoras imágenes de videovigilancia muestran al padre reaccionando de manera desproporcionada después de que el niño, mientras caminaba detrás de él, aparentemente golpeara su espalda. El video evidencia la brutalidad del ataque: C.E. patea repetidamente a su hijo, quien cae al suelo. A pesar de que el pequeño está indefenso en el piso, el padre continúa la agresión, inclinándose para golpearlo.

Empleados del supermercado, visiblemente consternados, intervinieron rápidamente para detener la golpiza. Sorprendentemente, tras el altercado, C.E. terminó sus compras y se retiró del lugar con el niño.

Imágenes sensibles

Investigación y detención

La difusión del video en redes sociales causó un inmediato repudio público, lo que llevó a la Fiscalía General de Eskişehir a abrir una investigación de oficio. Poco después, C.E. fue detenido y trasladado a una comisaría. En su declaración ante la policía, el padre intentó justificar su comportamiento, alegando que se trató de un "arrebato de ira", según informa el portal Haberler.

"Es un niño muy activo. Estaba muy activo en el supermercado también. Lo golpeé en un repentino arrebato de ira. Me arrepiento," habría dicho C.E. a los oficiales, según los reportes locales.

La violencia infantil, especialmente en público, es un delito grave y el hombre fue puesto a disposición de los tribunales para responder por sus acciones. Las autoridades turcas están investigando el caso y se espera que se tomen medidas para garantizar la seguridad y el bienestar del menor.

