¿En cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 18 de octubre en Bolivia?

Según datos emitidos este sábado 18 de octubre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.73 (BOB), y un precio de compra de 12.78 BOB.

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación al cierre de la pasada jornada del viernes sufrió variaciones, puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 12.82 (BOB), y hoy registra 12.73 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 12.89 (BOB) y hoy se registra en 12.78 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este sábado una variación, ya que a la compra se registra en 12.79 (BOB), y 12.73 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

Cotización del dólar paralelo

FOTO: Captura de pantalla.

Cotización del dólar Blue

FOTO: Captura de pantalla.

Mira la programación en Red Uno Play