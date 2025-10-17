Transportistas de La Paz respaldan la nueva ley que autoriza la importación directa de combustibles

La Cámara Departamental de Transporte de La Paz (CADETRAN) expresó su respaldo a la aprobación de la nueva Ley que autoriza la importación directa de combustibles, calificando la medida como un avance significativo para enfrentar la actual crisis de desabastecimiento que afecta al país. La propuesta normativa fue planteada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y ya fue aprobada por la Cámara de Senadores, restando su revisión y aprobación en la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado oficial, la institución recordó que ya había planteado esta propuesta en anteriores gestiones ante las entidades competentes, señalando la necesidad de abrir alternativas que garanticen la provisión continua de combustibles, elemento esencial para el normal desarrollo de las actividades productivas, comerciales y de transporte en Bolivia.

“Se respalda y aplaude la aprobación de una nueva ley que autoriza la importación directa de combustibles (…). Consideramos que la importación directa representa una medida complementaria y positiva, orientada a estabilizar el mercado interno”, señala el pronunciamiento de CADETRAN.

La organización también destacó que, conforme a la Constitución Política del Estado, YPFB continúa siendo la única entidad encargada de la importación y distribución de combustibles en el país, y aclaró que la nueva disposición no implica la eliminación de la subvención a los carburantes, la cual debe mantenerse vigente “en resguardo de la economía nacional”.

Finalmente, CADETRAN instó a las autoridades económicas a establecer un tipo de cambio real y transparente, determinado según los valores fijados por los actores del mercado cambiario, con el fin de viabilizar la aplicación efectiva de la normativa y evitar distorsiones que puedan afectar su implementación.

Mire el comunicado de CADETRAN:

Mira la programación en Red Uno Play