Plataforma “cuidemos el voto” alista operativo ciudadano para monitorear balotaje

La vocera de la Plataforma Ciudadana “Cuidemos el Voto”, Jhansse Vaca Daza, informó que esta organización ultima los preparativos para desplegar un operativo ciudadano de observación y control durante la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de octubre, con el objetivo de promover la transparencia del proceso.

“Vamos a empezar desde temprano, vamos a estar monitoreando y cualquier persona puede descargar la aplicación desde la página cuidemoselvoto.com. Recibiremos reportes como lo hicimos en la primera vuelta, desde las 8 de la mañana. Cualquier irregularidad, como mesas que no se abren a tiempo o jurados que faltan, se puede hacer conocer a través de la aplicación”, explicó Vaca Daza a la Red Uno.

La vocera señaló que a lo largo de la jornada los ciudadanos podrán reportar irregularidades en tiempo real, y que al cierre del proceso se recibirán fotografías de las actas de escrutinio, las cuales serán contrastadas mediante inteligencia artificial con los datos del SIREPRE y el cómputo nacional.

“Al final del día vamos a elaborar un reporte detallando las irregularidades detectadas, el cual será de acceso público y también será remitido al Órgano Electoral y a las misiones de observación electoral”, añadió.

La plataforma “Cuidemos el Voto” cuenta actualmente con más de 60 mil voluntarios inscritos, de los cuales 20 mil utilizaron la aplicación durante la primera vuelta electoral. El equipo espera superar esa cifra este domingo, con una mayor participación ciudadana para garantizar un control social amplio y efectivo del proceso democrático.

