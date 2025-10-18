Lluvias dificultan el traslado de material electoral en Oruro, pero operativo continúa con normalidad

El jefe militar a cargo de la custodia y traslado del material electoral en el departamento de Oruro, informó que las intensas lluvias registradas en las últimas horas dificultaron el avance de algunas brigadas encargadas de distribuir el material a los recintos de votación, aunque el operativo continúa de manera sostenida.

“Hasta la fecha se tiene 272 maletas distribuidas, haciendo un porcentaje de 42%. Durante horas de la tarde se tuvo inconvenientes en las brigadas 5 y 6, por el sector de Caracollo, y la brigada 10, donde las inclemencias del tiempo como la lluvia han impedido que se continúe por la ruta principal. Sin embargo, han tomado rutas alternas y han continuado con el avance”, explicó la autoridad militar.

Pese a las dificultades climáticas, se destacó el compromiso del personal militar y del personal electoral para garantizar que el material llegue a tiempo a todos los municipios y comunidades del departamento.

El operativo de traslado continuará este sábado 18 de octubre desde las 06:00 hasta las 18:00 horas, con el objetivo de completar la entrega del material electoral en los recintos de votación antes de la jornada del balotaje del domingo 19 de octubre.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play