Lluvias dificultan el traslado de material electoral en Oruro, pero operativo continúa con normalidad

Pese a las dificultades climáticas, se destacó el compromiso del personal militar y del personal electoral para garantizar que el material llegue a tiempo a todos los municipios y comunidades del departamento.
17/10/2025 20:26
Escuchar esta nota
El jefe militar a cargo de la custodia y traslado del material electoral en el departamento de Oruro, informó que las intensas lluvias registradas en las últimas horas dificultaron el avance de algunas brigadas encargadas de distribuir el material a los recintos de votación, aunque el operativo continúa de manera sostenida.
Pese a las dificultades climáticas, se destacó el compromiso del personal militar y del personal electoral para garantizar que el material llegue a tiempo a todos los municipios y comunidades del departamento.
El operativo de traslado continuará este sábado 18 de octubre desde las 06:00 hasta las 18:00 horas, con el objetivo de completar la entrega del material electoral en los recintos de votación antes de la jornada del balotaje del domingo 19 de octubre.
Mire el video:
Mira la programación en Red Uno Play
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
18:55
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00