UAGRM activa centros de cómputo y despliega a más de 41.000 personas en puntos de votación

Tres centros de cómputo fueron instalados por la UAGRM. Más de 41.000 personas estarán desplegadas para cubrir el 85% de los recintos electorales.
17/10/2025 21:59
Escuchar esta nota
La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) informó que para las elecciones judiciales de este domingo 19 de octubre, se habilitaron tres centros de cómputo que funcionarán como apoyo técnico y logístico para el procesamiento de datos electorales.
Durante la jornada, 150 estudiantes capacitados serán los encargados de recepcionar la información generada en los recintos y mesas electorales de todo el departamento.
Según datos de la universidad, se logró conformar un equipo de 41.367 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo, que estarán distribuidos en los diferentes puntos de votación.
“Tenemos una cobertura del 100% en ciudad y del 65% en provincias, lo que nos da un 85% total de cobertura”, informaron desde la UAGRM.
Se estima que, de mantenerse el flujo normal de recepción de actas, hasta las 21:30 del domingo se podría contar con el 90% de los datos procesados.
La información recabada por los centros de cómputo estará disponible para autoridades, medios y ciudadanía que la soliciten.
Mira la programación en Red Uno Play
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00
20:45
22:00
00:00
01:00
03:00
04:00