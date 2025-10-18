Sale a la luz la asombrosa herencia que recibió la hija de Michael Jackson

A 16 años del fallecimiento de Michael Jackson, su legado musical sigue siendo admirado por millones en todo el mundo. Sin embargo, su nombre continúa envuelto en polémicas, esta vez por una disputa legal que involucra a su hija menor, Paris Jackson.

La joven artista, de 27 años, ha iniciado una batalla judicial contra los administradores del patrimonio del "Rey del Pop", a quienes acusa de mala gestión y pagos injustificados.

Según documentos legales revelados recientemente, Paris ha recibido cerca de 65 millones de dólares como parte de su herencia. No obstante, esta suma ha sido el punto de partida de un conflicto con John Branca y John McClain, ejecutores del testamento de Jackson.

La disputa legal comenzó en julio, cuando Paris presentó una impugnación ante el tribunal. En su demanda, cuestionó específicamente bonificaciones por 625 mil dólares pagadas a tres firmas legales en 2018 por servicios que, según ella, no fueron registrados ni justificados.

En respuesta, Branca y McClain defendieron su gestión en documentos presentados el 9 de octubre. Argumentaron que, gracias a su intervención, los hijos de Michael Jackson pudieron recibir ganancias, ya que en 2009 el patrimonio estaba endeudado.

