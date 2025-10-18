“Tenía un rosario en el cuello”: hallan sin vida a una bebé recién nacida en una caja en La Paz

Una escena conmovedora se registró en el municipio de Viacha, donde comunarios hallaron el cuerpo sin vida de una bebé recién nacida dentro de una bolsa de nylon, colocada sobre una caja de cartón. Lo que más llamó la atención fue que la pequeña llevaba un rosario en el cuello.

De acuerdo con el reporte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha, el hallazgo fue realizado por vecinos que transitaban por la zona.

“Al examen físico externo, el cuerpo no presenta signos de violencia. Los comunarios encuentran el cadáver, lo introducen en una caja de cartón y dan aviso a la Policía”, informó el director regional de la Felcc de Viacha, suboficial Juan Flores.

Los efectivos policiales realizaron el levantamiento legal del cadáver y trasladaron el cuerpo para su respectiva autopsia médico-legal, con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

De manera preliminar, se conoce que la bebé fue abandonada con vida, aunque será la investigación la que confirme esta hipótesis.

