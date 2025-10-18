TEMAS DE HOY:
¿Abrigo o ropa ligera? Lo que anticipa el pronóstico para este domingo electoral en Santa Cruz

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire afirma que será una jornada con vientos del sur a más de 50 kilómetros por hora.

Naira Menacho

17/10/2025 21:45

Foto: Red Uno de Bolivia.
El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como “el Señor del Clima”, emitió un pronóstico detallado sobre las condiciones meteorológicas que se esperan para este fin de semana electoral, con énfasis en el domingo 19 de octubre, día en que la ciudadanía acudirá a las urnas.

“Un sur leve ingresará este sábado, pero con lluvias moderadas a fuertes en todo el departamento”, adelantó Alpire, al explicar que esto provocará un descenso en las temperaturas, con una mínima de 23°C y una máxima de 26°C, además de vientos de hasta 50 km/h.

Según el especialista, el frente sur continuará el domingo, pero sin precipitaciones. Se prevé una jornada con temperaturas entre 20 y 29 grados, acompañadas de vientos del sur que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

 

