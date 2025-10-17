TEMAS DE HOY:
Gobernación cruceña anuncia plan de contingencia en salud para elecciones del 19 de octubre

La Gobernación habilitará líneas de emergencia y reforzará la atención médica este domingo en capital y provincias. 

Naira Menacho

17/10/2025 19:55

Foto: Gobernación de Santa Cruz.
Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz activará un plan de contingencia en salud este domingo 19 de octubre, durante la jornada electoral de segunda vuelta presidencial.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano y el Servicio Departamental de Salud (Sedes), incluye atención médica de emergencia tanto en la ciudad como en las 15 provincias del departamento.

El secretario de Salud, Edil Toledo, informó que se pondrán en funcionamiento:

  • 7 hospitales de tercer nivel (dependientes de la Gobernación)

  • 5 hospitales de segundo nivel (administrados por la Alcaldía)

  • 56 centros de primer nivel en zonas urbanas y rurales

Líneas habilitadas para emergencias médicas

El director del Sedes, Julio César Koca, indicó que el objetivo es brindar seguridad médica a la población durante toda la jornada electoral.

Los números habilitados para atención son:

  • Centro de Coordinación de Emergencias en Salud: 62203322 (disponible 24 horas)

  • Sistema Integrado de Servicios Médicos de Emergencia (Sisme): 160 (línea gratuita para ambulancias)

Además, se habilitará un Centro de Coordinación de Emergencias, desde donde se gestionarán evacuaciones o atenciones urgentes si se presentan incidentes mayores.

 

