El Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Terminal de Buses General Edmundo Vaca Medrano, emitió un comunicado dirigido a arrendatarios, operadores de transporte interdepartamental y usuarios en general, informando que, en cumplimiento del Auto de Buen Gobierno, se adelanta el horario de salida de buses para este sábado 18 de octubre.

Según la disposición municipal, las salidas de buses se realizarán entre las 10:00 a.m. y las 14:00 horas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales y electorales emitidas por el Gobierno nacional en el marco del proceso electoral.

La medida busca ordenar la circulación del transporte interdepartamental y asegurar que las operaciones en la terminal se desarrollen dentro de los horarios permitidos, evitando infracciones durante la vigencia del Auto de Buen Gobierno, que restringe la movilidad y el expendio de bebidas alcohólicas en los días previos a la jornada electoral.

El Gobierno Municipal de Trinidad exhortó a los operadores y pasajeros a respetar los nuevos horarios establecidos y a coordinar con anticipación sus viajes, con el fin de evitar inconvenientes y contribuir al desarrollo normal y pacífico del proceso democrático.

Asimismo, la comuna reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Policía y el Órgano Electoral, para garantizar el cumplimiento de las normas y la seguridad ciudadana durante el fin de semana electoral.

Mire el comunicado:

