“Me apuntó con un arma de fuego”: pareja relata el violento atraco que sufrió en Villa Rosario, Santa Cruz

El terrible hecho de asalto se registró la noche de este jueves, en inmediaciones de Villa Rosario, sobre la avenida Piraí, en Santa Cruz. Las víctimas relataron el violento momento en el que fueron amenazadas con un arma de fuego y golpeadas durante el robo.

“Vino una moto, pasó y se dio la vuelta; se estacionó directamente ahí. Su copiloto bajó y me apuntó con un arma de fuego. Empezaron a decirnos que les diéramos nuestros teléfonos y todo. Me jaló, quise jalar su arma, pero no me dejó; incluso se tropezó”, relató el joven víctima del robo.

El hecho ocurrió cuando la pareja fue interceptada por los antisociales. Al intentar resistirse, el hombre forcejeó con uno de ellos, recibiendo golpes con la cacha del arma, mientras que su pareja resultó herida al intentar alejarse.

“Yo le dije a mi pareja ‘aléjate’, porque ella está mal. Me robó mi teléfono y mi billetera, donde tenía dinero, unos 500 a 600 bolivianos; tenía que ir al dentista. Eran dos, uno con chaleco azul y pantalón jeans… Sí, voy a presentar la denuncia, voy a ver eso”, añadió la víctima.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos del lugar auxiliaron a la pareja. La Policía inició un operativo de búsqueda y revisa las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los autores del hecho.

