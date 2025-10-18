Observación electoral en Bolivia: La Unión Europea pide respeto a resultados y confianza en el TSE para el balotaje histórico

A horas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se reunió con autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para revisar los preparativos. Al finalizar el encuentro, el representante de la misión instó a los candidatos a "respetar esa decisión de los ciudadanos bolivianos" y a la población a votar con confianza en el trabajo del organismo electoral.

La MOE UE calificó la primera vuelta del 17 de agosto como una "demostración de responsabilidad cívica" y un "muy buen ejemplo para la región". Para este balotaje, la misión desplegará más de 120 observadores en todo el país.

Piden respeto y confianza en el SIREPRE

El representante de la MOE UE destacó la importancia de que los candidatos cumplan con el acuerdo que firmaron para reconocer los resultados del balotaje.

"Es muy importante que los candidatos que se han comprometido en un acuerdo que han firmado de reconocer los resultados... cuando se den los resultados, pues que todos los actores políticos, sobre todo los candidatos, respeten esa decisión de los ciudadanos bolivianos," señaló el delegado.

El observador de la Unión Europea enfatizó que el sistema de Transmisión Rápida y Segura de Resultados Preliminares (SIREPRE) "funcionó muy bien en la primera vuelta" y confía en que repetirá su eficacia mañana. La misión presentará un informe preliminar el próximo martes y un informe final con recomendaciones en diciembre.

TSE garantiza logística y transparencia

Por su parte, el vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que se expusieron a los observadores de la UE todos los procedimientos de seguridad y cómputo, actuando con "transparencia electoral".

Logística y material: Ávila aseguró que el 90% de las maletas electorales ya se encuentran en los recintos a nivel nacional y se prevé que el 10% restante culmine su entrega a las 15:00 horas. El material de votación en los 22 países donde se realiza el voto en el exterior también está dispuesto.

Jurados electorales: La asistencia a capacitaciones y mesas conformadas a nivel Bolivia alcanza ya un 92% . El TSE convoca a los jurados a estar en los recintos a las 6:00 ya que son el "sinónimo de transparencia" y garantía del proceso.

Resultados rápidos: El TSE está realizando las últimas pruebas del SIREPRE y estima que alrededor de las 8 de la noche de este domingo se tendrá un porcentaje de resultados "muy cercano al 100%".

El vocal Ávila recordó a los más de 7.5 millones de bolivianos habilitados que el voto es obligatorio, con sanciones que incluyen inhabilitación y multas de hasta 900 bolivianos, pero que, sobre todo, la participación fortalece la democracia.

