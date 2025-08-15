Un total de 19 organismos veedores, entre ellos 14 internacionales y 5 nacionales, participarán en la supervisión del proceso electoral en Bolivia, según confirmó este viernes la canciller Celinda Sosa.

Entre los organismos internacionales destacan el Parlamento Andino, el Mercosur y la Asociación Política de América Latina y el Caribe.

“Han valorado el rol del Ejecutivo para que las elecciones del domingo se lleven adelante con normalidad”, afirmó Sosa en conferencia de prensa.

Voto en el exterior: más de 370 mil habilitados

La canciller también informó que cerca de 370.000 bolivianos residentes en el exterior están habilitados para votar en 22 países, en 154 recintos electorales estratégicamente distribuidos.

Los países donde se desarrollará la votación son:

Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Chile, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Suecia, Suiza y Uruguay.

Reuniones con misiones observadoras

Sosa señaló que el presidente Luis Arce sostuvo una reunión con representantes de las Misiones de Observadores Electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE).

Ambas misiones destacaron el compromiso del Gobierno boliviano para garantizar un proceso democrático y participativo. También resaltaron el trabajo coordinado entre instituciones nacionales para la organización del proceso electoral.

