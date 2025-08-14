TEMAS DE HOY:
Luis Arce compromete transición democrática en reunión con la OEA y la UE

El presidente destacó el compromiso de su Gobierno con la democracia.

Silvia Sanchez

14/08/2025 16:19

La Paz, Bolivia

El presidente Luis Arce Catacora sostuvo este jueves 14 de agosto una reunión con representantes de las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

Durante ambos encuentros, el mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno con una transición democrática hacia el próximo mandato, a pocos días de los comicios generales programados para este domingo.

“Como un Gobierno elegido democráticamente, nos comprometemos a asegurar una transición democrática hacia el próximo gobierno, que también será elegido a través del voto popular”, escribió Arce en sus redes sociales.

El presidente también hizo referencia a lo que considera fueron “múltiples ataques” a la democracia durante su gestión, y subrayó que se ha cumplido con el mandato de defender el orden democrático.

Por su parte, la canciller Celinda Sosa informó que las Misiones de Observación valoraron los avances del proceso electoral y manifestaron su expectativa por resultados que contribuyan a la estabilidad democrática del país.

 

