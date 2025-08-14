TEMAS DE HOY:
Conoce las seis prohibiciones que rigen para el día de las elecciones

Las gobernaciones de los nueve departamentos ya emitieron el Auto de Buen Gobierno y autoridades policiales realizarán controles.

Silvia Sanchez

14/08/2025 13:47

Imagen referencial. Captura RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se dio a conocer las 8 prohibiciones vigentes para el proceso de elecciones generales, previsto a desarrollarse este domingo 17 de agosto.

Las prohibiciones están consignadas en la Resolución TSE-RSP-ADM N° 342/2025 del 22 de julio de 2025.

.- Desde las cero horas de este jueves 14 de agosto hasta las 18h00 del 17 de agosto, queda prohibida cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a una de las candidaturas.

2.- Desde las cero horas del día viernes 15 de agosto y hasta las doce 12h00 pm del 18 de agosto, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado.

3.- Desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día de las elecciones generales, queda prohibido portar armas de fuego, punzocortantes o instrumentos contundentes y peligrosos para la seguridad de las personas. No están comprendidas en esta prohibición las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encargadas de mantener el orden público.

4.- Desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día de los comicios, queda prohibido realizar actos, reuniones o espectáculos públicos de cualquier tipo.

5.- Desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del domingo 17 de agosto, queda prohibido el traslado de electores de un recinto electoral a otro, por cualquier medio de transporte.

6.- Desde las cero horas hasta las veinticuatro horas del día de las elecciones, queda prohibida la circulación de vehículos motorizados, sean particulares, oficiales o de servicio público, con excepción de aquellos que exhiban la autorización extendida por el Tribunal Supremo Electoral o Tribunales Electorales Departamentales.

Quedan exentos de esta prohibición los vehículos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que estén realizado tareas de seguridad y cadena de custodia.

Los conductores que incumplan la restricción vehicular serán detenidos por la Policía Boliviana hasta las 0 horas del día 18 de agosto. El vehículo será retenido y conducido a las Unidades Operativas de Tránsito, y devuelto una vez que el conductor haya depositado la multa que corresponda en la cuenta del Órgano Electoral.

 

