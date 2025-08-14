Policía busca a los padres del bebé hallado desmembrado en El Alto

Tras descubrirse el hallazgo del cadáver desmembrado de un recién nacido en la zona de Atalaya de la ciudad de El Alto, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) inició con el proceso de investigación y búsqueda de los progenitores.

De acuerdo al reporte de la Policía, el cadáver del recién nacido fue hallado en terribles condiciones, las extremidades inferiores habían sido devoradas por animales callejeros.

“Se ha realizado el levantamiento legal del cadáver, el neonato lamentablemente tenía el tórax y abdomen con ausencia de cobertura cutánea y desgarre compatible con el accionar de animales carroñeros o perros callejeros, tenía ausencia de ambas extremidades inferiores”, informó el director de la Felcc de El Alto, coronel Yoshiro Armendia.

El hecho se encuentra en proceso de investigación y se realizan todos los actuados para poder identificar a los progenitores del bebé.

Según el reporte, es probable que el bebé haya nacido ya sin vida, “puede ser la causa de la muerte por óbito fetal, pero se verificará este tema”, agregó Armendia.

El hecho consternó a los vecinos de la región, sobre todo por las condiciones en las que se encontró y se realizó el levantamiento del pequeño cadáver.

Mira la programación en Red Uno Play