Ley seca: ¿Hasta qué hora están permitidas las fiestas y la venta de bebidas alcohólicas?

Este domingo 17 de agosto, Bolivia vivirá una jornada de elecciones generales, por lo cual se establecieron restricciones y prohibiciones.

A nivel nacional, todos los departamentos ya emitieron el Auto de Buen Gobierno donde se detallan las actividades que no pueden realizarse, entre ellas está el de expendio y consumo de bebidas alcohólicas y el desarrollo de fiestas.

De acuerdo a lo establecido en el Auto de Buen Gobierno de cada región, a partir de las cero horas de este viernes 15 de agosto, está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, el desarrollo de eventos sociales y fiestas.

La prohibición, según lo establecido es hasta 12 horas después de la jornada electoral, es decir, hasta medio día del lunes 18 de agosto.

“Desde las 00:00 horas del día viernes 15 de agosto de 2025 y hasta las 12:00 horas del 18 de agosto de 2025, queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas en domicilios particulares, tiendas, cantinas, hoteles o restaurantes”, señalaron desde la gobernación de Cochabamba.

Autoridades reiteran que existen sanciones para aquellas personas que incumplan con la normativa y el Auto de Bue Gobierno, por lo que recomiendan a la población, evitar la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

