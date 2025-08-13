TEMAS DE HOY:
Nacionales

Elecciones Generales: Conoce los horarios de salida de los últimos buses desde La Paz

La Terminal de Buses de La Paz cerrará sus puertas a las 23:00 del sábado 16 de agosto.

Silvia Sanchez

13/08/2025 17:27

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Desde la administración de la Terminal de Buses de La Paz se informó que el cierre de puertas está previsto para las 23:00 y la salida de los últimos buses será a las 18:00 del sábado hacia la ciudad de Oruro.

“Hemos coordinado con las otras terminales para que todos los pasajeros puedan llegar a las 10h00 de la noche a terminal de destino. Por ejemplo, la última salida a Oruro será a las 18h00, con la intención de que los pasajeros lleguen a las 10 de la noche, recojan su equipaje y se trasladan a sus domicilios antes de la medianoche”, informó la directora de la estación terrestre, Iveliz Asturizaga.

En tanto, las últimas salidas internacionales serán el sábado a Perú y Chile, a las 16:00, y a Argentina, a las 14:00.

En las rutas nacionales las últimas salidas son:

A Santa Cruz serán hasta las 05:00

A Tarija a las 07:00

A Tupiza a las 08:00

A Villazón a las 09:00

A Sucre a las 10:00

A Potosí y Uyuni a las 12:00

A Cochabamba a las 14:00

A Llallagua a las 16:00

A Oruro a las 18:00.

 

La Terminal de Buses operará el sábado desde las 03:30 hasta las 23:00. El domingo no se tendrá actividad y el trabajo será retomado el lunes a las 03:30.

 

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

