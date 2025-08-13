¿Será real? Conoce las 5 señales que indican que estás con alguien infiel, según la psicología

Algunos expertos en piscología, consideran que la infidelidad, no siempre se descubre manera evidente, sino que, muchas veces, existen actitudes, aunque sutiles, que pueden revelar que una pareja, puede estar mintiendo o siendo infiel.

Estos son algunos de los comportamientos que podrían indicar que una persona no está respetando una relación.

1. Cambios bruscos en la comunicación

Si antes compartía detalles de su día y ahora evita las conversaciones profundas o responde de manera evasiva, podría ser un signo de que está ocultando algo. El distanciamiento verbal es una de las primeras manifestaciones de desconexión emocional.

2. Protección excesiva del celular

Pasar de dejar el teléfono a la vista a llevarlo a todas partes, cambiar contraseñas o colocar bloqueos adicionales sin una razón clara puede reflejar la necesidad de esconder interacciones. Según especialistas, este es uno de los comportamientos más habituales cuando hay terceros involucrados.

3. Modificaciones repentinas en la apariencia

Un interés repentino por cambiar de look, entrenar más o comprar ropa nueva sin comentarlo, especialmente si no lo hace para planes compartidos, puede responder a la intención de impresionar a otra persona.

4. Ausencias y excusas constantes

Incrementar las horas “extras” de trabajo, salidas con amigos que no conocés o viajes inesperados son situaciones que, sumadas a otras señales, pueden sugerir una doble vida. La clave está en observar la coherencia entre lo que dice y lo que hace.

5. Menos interés en la intimidad

Si la frecuencia de las muestras de afecto físico disminuye sin motivos claros, podría indicar que la energía emocional o sexual está siendo dirigida hacia otra relación. Este cambio suele ir acompañado de una mayor irritabilidad o apatía.

Desde la psicología, se destaca que ninguna de estas señales por sí sola prueba una infidelidad, pero la combinación de varias puede ser un fuerte indicio.

