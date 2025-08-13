¡De no creer! Una casa en EEUU fue impactada por un meteorito

El fragmento de una roca proveniente del espacio impactó contra una casa en Atlanta, Georgia, al sudeste de Estados Unidos. El meteorito McDonough tiene una particularidad, además de su procedencia: es más viejo que nuestro planeta.

“Este meteorito que entró en la atmósfera tiene una larga historia antes de llegar al suelo de McDonough, y para comprenderlo completamente, tenemos que examinar qué es la roca y determinar a qué grupo de asteroides pertenece”, señaló el geólogo planetario de la Universidad de Georgia (UGA), Scott Harris.

Según un informe publicado por la UGA, la roca atravesó la atmósfera terrestre el pasado 26 de junio. Según los análisis de Harris, el meteorito McDonough tiene 4.560 millones de años, mientras que la Tierra tiene unos 4.500 millones.

La publicación Science Today que señala Harris y sus colegas obtuvieron 23 de los 50 gramos recuperados de la casa en la que impactó el meteorito, y los sometieron a microscopía óptica y electrónica.

Los resultados sugieren que se trata de una condrita ordinaria de tipo L, una roca pétrea que se formó inicialmente hace miles de millones de años antes de sufrir un “evento catastrófico que la puso en camino a una eventual colisión con la Tierra”.

Los investigadores señalaron que el fragmento será conservado en la Universidad de Georgia para nuevos análisis, que podrían revelar información clave sobre el universo primitivo, antes de la formación de los planetas. Los expertos tienen esperanza de que este tipo de hallazgos aumenten en los próximos años. “La tecnología moderna, sumada a un público atento, nos ayudará a recuperar cada vez más meteoritos”, notó Harris.

Según explicó el experto, proviene de un grupo de asteroides ubicados en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, restos de la fragmentación de un asteroide mayor ocurrida hace unos 470'000.000 de años.

