TEMAS DE HOY:
Cóndor Andino quema de ánforas roban depósito

29ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Le cortaron la cola! Rescatan un cóndor andino malherido en Tupiza, Potosí

El ave no podía volar y fue reportado por autoridades originarias de la comunidad Pampa Grande.

Silvia Sanchez

13/08/2025 11:31

Foto Gentileza
Potosí, Bolivia

Escuchar esta nota

Autoridades originarias de la comunidad de Pampa Grande de Tupiza, Potosí, rescataron a un imponente cóndor andino macho que se encontraba mal herido y no podía volar, se contactaron con la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) para que atendiera el caso.

El ave presentaba un corte en la cola, lo cual habría impedido que el mismo pudiera levantar vuelo, lo trasladaron a Potosí para que reciba atención médica.

“A denuncia del corregidor de dicho lugar se constituyó personal de Pofoma, pudiendo verificar la presencia de un cóndor macho, al mismo que le habrían realizado un corte en la cola, haciendo que el ave no pueda retomar vuelo, es por eso que, con el cuidado correspondiente, se lo ha trasladado a Potosí donde recibió atención”, informó el comandante de la Policía de Potosí, coronel Fernando Barrientos.

Tras su recuperación, el ave será entregado al gobierno departamental, para que, mediante la oficina correspondiente, se realice la valoración y liberación en un campo abierto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD