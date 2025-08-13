¡Atención! Vuelven los tres tarros de leche al Subsidio Prenatal y de Lactancia

Tras varias semanas de reclamos constantes por la falta y sustitución de algunos productos del paquete del Subsidio Prenatal y de Lactancia, finalmente desde el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), se anunció el retorno a la entrega de tres tarros de leche.

En pasados meses, el paquete, dependiendo a la modalidad, había reducido la entrega de un tarro de leche en polvo, hecho que generó preocupación y molestia en las madres beneficiarias.

“El Sedem informa a todas las beneficiarias y beneficiarios de los Subsidios Prenatal y de Lactancia que, a partir de la fecha, se incluirán 3 tarros de leche en polvo como parte de la entrega mensual de productos”, indica un comunicado de la institución.

El pasado mes de julio, la gerente de la Unidad de Subsidios y Articulación Productiva del Sedem, Roselin Rossel, aclaró, respecto a la reducción de un tarro de leche en el paquete, que esta modificación se dio a raíz de una decisión unilateral de la empresa proveedora, la cual no cumplió con el volumen comprometido.

“Nosotros no reducimos ni sustituimos ningún producto. El proveedor de la leche determinó no abastecer el volumen anterior. En consecuencia, procedimos a complementar con productos del mismo valor nutricional”, explicó en ese entonces.

Remarcaron que la actual composición del paquete de alimentos del subsidio responde a criterios definidos en el marco de la Resolución 096/2023, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, en coordinación con la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (Asuss).

