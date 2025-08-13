Susana Bejarano: Si Mariana Prado renuncia se cae toda la plancha

La candidata a primera senadora por el departamento de La Paz, de Alianza Popular (AL), Susana Bejarano, lamentó las palabras vertidas por el expresidente Evo Morales, acerca de un supuesto ofrecimiento de la candidatura a la vicepresidencia, hecho que fue “desmentido” por Andrónico Rodríguez, señaló que el expresidente miente.

“Si Evo Morales dice me ha mandado un emisario para ofrecerme la vicepresidencia y al día siguiente sale Andrónico y dice yo no he mandado a nadie, eso es mentira, desmiento, entonces es mentira”, afirmó la candidata.

Aseguró que no hay posibilidad de modificar las candidaturas a tan poco del día de las elecciones, indicando que, si Mariana Prado deja de ser una opción, “toda la plancha”, podría caerse.

“No hay posibilidad técnica de que alguien ahora mismo tenga la vicepresidencia. Mariana Prado renuncia y se cae toda la plancha. Los tiempos electorales también tienen una agenda electoral. Es decir, a Mariana no la han inhabilitado, no tiene ninguna denuncia de inhabilitación. Si mañana Mariana renuncia, se cae la plancha, aseveró Bejarano.

Remarcó que existe una constante guerra sucia en contra de su candidato, con mensajes que se difunden, no solo en medios de comunicación, sino también, en redes sociales.

“Estamos en un momento de guerra sucia absoluta. De cuentas anónimas que de pronto explotaban una cosa que parecía cierta y, bueno, construyes una posverdad. Hoy día estas posverdades ya no salen de cuentas anónimas, salen de personas con dañar electoralmente a otra persona”, manifestó la candidata.

De igual manera, se refirió a la campaña que realiza Evo Morales por el voto nulo, y aseguró que el pedido afecta directamente a su candidato y frente político de Andrónico Rodríguez.

“Lo que está haciendo es buscando que la gente del bloque popular, precisamente el voto al que nosotros representamos, al que buscamos persuadir, se ponga al frente de Andrónico Rodríguez. No hay una explicación política de fondo ni muy razonable. Es decir, cuando tú escuchas una explicación del evismo, del por qué no votar por Andrónico Rodríguez, detrás de eso no existe una explicación política profunda”, puntualizó Bejarano.

Susana Bejarano finalizó explicando que su partido representa al bloque popular, y que son un frente de izquierda que forma parte del proceso de cambio, rescatando todo lo que se hizo bien hasta ahora, aceptando y dando solución a los errores de la gestión.

“Nosotros defendemos los avances que ha tenido el bloque popular dentro del proceso de cambio (…) creemos que son avances sociales que no se deben tocar, que no se deben poner en riesgo, etc. Y consideramos que hay que hacer unos ajustes donde las cosas estuvieron mal”, sentenció.

Mira la programación en Red Uno Play