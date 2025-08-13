Resultados preliminares de la votación se difundirán a las 21:00, confirma el TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que la difusión de los primeros resultados de la jornada de votación se realizará el domingo a las 21:00, utilizando los datos del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre).

“A las 21 horas ya se ha aprobado en Sala Plena que se dará la conferencia de prensa mostrando el resultado del Sirepre. Nuestra meta es que alcance mínimamente un 80%”, indicó el vocal Gustavo Ávila.

Ávila explicó que, aunque el objetivo es llegar al 80% de avance, si no se alcanza esa cifra igualmente se presentarán los resultados preliminares.

“Vamos a mostrar el resultado, sea cual sea el porcentaje. Pero todas las pruebas y simulacros realizados nos muestran que podemos llegar al 80%”, sostuvo.

El vocal resaltó que cumplir con el horario previsto busca dar certidumbre a la ciudadanía sobre el proceso electoral.

Informó además que ya están en el país observadores internacionales, entre ellos más de 100 de la Unión Europea y 85 de la OEA, la misión más numerosa de esta organización en un proceso electoral boliviano.

Ávila añadió que las maletas electorales para el voto en el exterior ya fueron distribuidas, garantizando el sufragio de los residentes bolivianos en los países habilitados.

Mira la programación en Red Uno Play