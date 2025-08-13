¡Aterrador! Niña de dos años murió tras ataque de un pitbull recién adoptado

La tragedia llegó a una familia de Brasil, lo que ellos pensaron que se trataba de un acto de amor, al adoptar u n perrito, terminó convirtiéndose en un terrible hecho, pues no se imaginaron que terminaría mal.

La familia había adoptado a un perro pitbull, y cuando todo parecía que iba bien, la mascota terminó atacando a la pequeña hija de dos años que tenían, la cual falleció un día antes de su cumpleaños.

El terrible hecho se registró en la comunidad de Hortolândia, en el estado de São Paulo, Brasil, de acuerdo con testimonios de los padres, la familia decidió adoptar al pitbull dos meses antes del incidente, a pesar de las advertencias de amigos y familiares sobre el carácter impredecible del animal.

Según relataron, el perro era adulto y había sido rescatado de un refugio, por lo que su conducta ya estaba formada.

El día de la tragedia, Olivia salió corriendo hacia la calle mientras el perro se encontraba en el patio. Fue en ese momento cuando el animal reaccionó violentamente y la atacó, mordiendo su cuello y desgarrando su garganta.

Vecinos narraron que la escena, la madre gritaba desesperadamente mientras el perro sacudía a la niña, dejando el patio lleno de sangre.

Tras el ataque, la policía arribó al lugar, pero la niña ya había muerto.

Mira la programación en Red Uno Play