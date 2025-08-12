TEMAS DE HOY:
Monrreros Jairo Retamozo Robo de vehículo

28ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Evo asegura que Andrónico “le ofreció la candidatura a la vicepresidencia”

La supuesta propuesta se dio a conocer un día antes de que termine el plazo para sustitución de candidaturas inhabilitadas.

Silvia Sanchez

12/08/2025 15:58

Escuchar esta nota

Durante una entrevista en Radio Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales aseguró que el candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, le ofreció la candidatura a la vicepresidencia.

Según Morales, la propuesta se hizo conocer mediante otras personas, “algunos compañeros”, y le pidió, a modo de respuesta, sumarse al voto nulo.

"Anoche, esta mañana, me hacen ofrecer: 'la vicepresidencia, se lo entregamos', de manera descarada, digo. Andrónico me hace mandar mensajes con algunos compañeros, que está dispuesto a ceder la vicepresidencia. Por favor, no sean sinvergüenzas, descarados, ofreciendo vicepresidencia. Más antes senaduría, ahora vicepresidencia. Yo quiero decirles:  si están con el pueblo súmanse al voto nulo", afirmó Morales.

 

La supuesta propuesta, es dada a conocer por Morales, a pocos días de la jornada de votación, y cuando este miércoles, se vence el plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas e inicie la etapa de silencio electoral.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leidas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Lo mejor de la gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD