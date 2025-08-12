Evo asegura que Andrónico “le ofreció la candidatura a la vicepresidencia”

Durante una entrevista en Radio Kawsachun Coca, el expresidente Evo Morales aseguró que el candidato a la presidencia por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, le ofreció la candidatura a la vicepresidencia.

Según Morales, la propuesta se hizo conocer mediante otras personas, “algunos compañeros”, y le pidió, a modo de respuesta, sumarse al voto nulo.

"Anoche, esta mañana, me hacen ofrecer: 'la vicepresidencia, se lo entregamos', de manera descarada, digo. Andrónico me hace mandar mensajes con algunos compañeros, que está dispuesto a ceder la vicepresidencia. Por favor, no sean sinvergüenzas, descarados, ofreciendo vicepresidencia. Más antes senaduría, ahora vicepresidencia. Yo quiero decirles: si están con el pueblo súmanse al voto nulo", afirmó Morales.

La supuesta propuesta, es dada a conocer por Morales, a pocos días de la jornada de votación, y cuando este miércoles, se vence el plazo para la sustitución de candidaturas inhabilitadas e inicie la etapa de silencio electoral.

