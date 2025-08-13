¿Desde qué hora está prohibida la circulación vehicular el día de elecciones?

Para este domingo 17 de agosto, jornada de votación para las elecciones generales, a nivel nacional, se han previsto diversas prohibiciones y restricciones, entre ellas la de circulación vehicular.

A partir de las cero horas de este domingo 17 de agosto, está prohibida la circulación de motorizados, salvo cuenten con un permiso autorizado otorgado por el Órgano Electoral.

La restricción de circulación estará vigente hasta las 24:00 de la jornada de votación, y serán funcionarios policiales los encargados de realizar los controles en todo el territorio nacional.

Entre otras de las prohibiciones para la jornada de elecciones, es el traslado de electores de un recinto a otro, portar armas de fuego, armas blancas o cualquier objeto considerado peligroso.

Desde las cero horas, hasta que concluyan los comicios, se prohíben manifestaciones públicas en apoyo o rechazo a una candidatura, autoridades prevén sanciones en cada uno de estos hechos.

¿Quiénes no necesitan el permiso de circulación para el día de las elecciones?

Los servidores públicos del TSE y de los Tribunales Electorales Departamentales, así como las y los Notarios Electorales.

Los vehículos oficiales de la Policía Boliviana, Bomberos y Fuerzas Armadas.

Ambulancias de entidad de salud, sean públicas o privadas.

Vehículos de atención de emergencias de los Gobiernos Autónomos Municipales.

Los miembros de la Prensa, debiendo mostrar el uso del vehículo con la credencial extendida por el medio de comunicación.

