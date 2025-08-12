Andrónico desmiente a Evo Morales sobre candidatura a Vicepresidencia y dice que es “guerra sucia”

Tras que el expresidente Evo Morales diera a conocer un supuesto ofrecimiento de la candidatura a la Vicepresidencia con Andrónico Rodríguez, el candidato por Alianza Popular (AP), aseguró que no envió a nadie a hacer esa propuesta.

“Desmentimos que yo haya enviado a alguna persona a ofrecer la candidatura a la Vicepresidencia. No es responsable que autoridades o exautoridades difundan información basada en chismes y falsedades”, escribe Andrónico Rodríguez en sus redes.

Señaló que se trata de una “guerra sucia”, que solo buscaría generar confusión.

“La guerra sucia viene de todos los sectores y busca generar confusión en el electorado para favorecer a la derecha. Debemos renovar la forma de hacer política. La gente está cansada de la mentira y la guerra sucia”, continúa em mensaje de Rodríguez.

Dijo que se debe dejar de lado los “comentarios falsos” y “priorizar la unidad y soluciones a la crisis que vivimos”.

