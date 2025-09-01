Andrónico: “Mentira tras mentira, esa es su forma de hacer política"

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez denunció este lunes que algunos actores políticos recurren a la desinformación y a la creación de “falsos relatos” para atacar a la actual directiva de la Asamblea Legislativa y desacreditar el trabajo realizado en favor de las víctimas de los hechos de 2019.

“Mentira tras mentira, esa es su forma de hacer política. Su trabajo es conseguir información de chismes, cuentas falsas, distorsionar opiniones, declaraciones, y de esa manera construir falsos relatos y narrativas para informar de la manera más maliciosa a los compañeros del Trópico”, señaló Rodríguez en sus redes sociales.

El titular del Senado cuestionó acusaciones que circulan en contra de funcionarios de esa instancia legislativa y de algunos senadores, a quienes falsamente se les atribuye afinidad con sectores opositores.

“Entre sus falsas acusaciones dicen que funcionarios del Senado están con Tuto o que ‘algunos senadores dicen misión cumplida refiriéndose a los responsables de las masacres. Aquí la única verdad es que ustedes, tanto el expresidente Evo como el senador Loza, no hicieron absolutamente nada contra quienes masacraron en 2019”, remarcó.

En ese contexto, recordó que desde la Cámara Alta se impulsaron gestiones concretas en defensa de las víctimas de la crisis política de 2019.

“Nosotros hicimos las gestiones para la llegada del relator de la CIDH. Desde el Senado realizamos las denuncias en contra de los responsables del golpe, hicimos seguimiento a través de notas a las recomendaciones de la GIEI, coordinamos y apoyamos a los familiares de las víctimas. Trabajamos un proyecto de ley de resarcimiento de daños, etc.”, subrayó.

Mire la publicación de Andrónico Rodríguez:

