¡Le arrojaron piedras! Andrónico Rodríguez sufre agresión tras votar en Entre Ríos

Una jornada electoral marcada por la tensión se vivió este domingo en el municipio de Entre Ríos, donde el candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, fue agredido con piedras tras emitir su voto.

Rodríguez acudió a la Unidad Educativa José Carrasco, donde tenía previsto sufragar en horas de la mañana. Sin embargo, debido a incidentes previos, lo hizo recién pasado el mediodía.

Luego de cumplir con el proceso electoral, la situación se tornó violenta: un grupo de personas comenzó a arrojarle piedras, lo que obligó al candidato a retirarse rápidamente del recinto, en medio de empujones, gritos y desorden.

El hecho generó momentos de alta tensión entre los presentes, quienes se encontraban a la espera del sufragio del candidato.

Pese a la agresión, Rodríguez logró emitir su voto. Las autoridades locales informaron que se ha reforzado la seguridad en la zona para prevenir nuevos incidentes y garantizar la continuidad pacífica de la jornada.

¡Le arrojaron piedras! Andrónico Rodríguez emite su voto en medio de agresiones en Entre Ríos. Foto: Red Uno

