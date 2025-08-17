(VIDEO) Ciudadano boliviano destruye ánfora electoral e intenta robarla en Ginebra, Suiza

Lo que debía ser una jornada democrática en tranquilidad se vio empañada este domingo en la ciudad de Ginebra, cuando un ciudadano boliviano irrumpió en el recinto electoral instalado en la Embajada de Bolivia y destruyó un ánfora de votación para luego intentar sustraerla.

Los hechos fueron registrados en video por Alfonso Julio, miembro del Club de Ginebra (CDG), y rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el sujeto rompe el ánfora y trata de huir, siendo reducido por otros compatriotas que se encontraban en el lugar y posteriormente entregado a la Policía suiza.

Un testigo relató lo sucedido en la mesa número cinco, donde se desarrollaba el sufragio con normalidad. “El sujeto agarró la ánfora y la hizo trizas. Los delegados y jurados intentaron detenerlo, pero al forcejear conmigo me empujó y terminé lesionado en la rodilla”, declaró el ciudadano, quien anunció que deberá recibir atención médica.

El hecho generó indignación entre los votantes bolivianos residentes en Ginebra, que reprocharon el accionar violento y antidemocrático del individuo. “Una fiesta democrática no debería ser empañada por actos de barbarie de personas que no respetan la voluntad popular”, señalaron los testigos.

Las autoridades consulares informaron que, pese al incidente, el proceso electoral continúa con normalidad y se garantizó la reposición del ánfora dañada.

