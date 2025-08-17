Denuncias durante la jornada electoral: La Paz concentra la mayor cantidad de quejas

Durante la jornada electoral de este domingo, el Centro de Monitoreo Electoral de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo registró un número significativo de denuncias sobre vulneraciones al momento de emitir el voto. Según informó el defensor del Pueblo, hasta las 10:00 am, se han contabilizado 55 casos a nivel nacional, con la mayor concentración de quejas en el departamento de La Paz.

Estas denuncias, recepcionadas en tiempo real a través de un sistema en línea, se relacionan principalmente con la no habilitación de mesas electorales en los horarios establecidos, aunque también incluyen otros tipos de irregularidades detectadas por el personal desplegado en los recintos de votación.

Para esta jornada, la Defensoría del Pueblo desplegó más de 700 monitores voluntarios y 200 servidores defensoriales, distribuidos a lo largo del país a través de sus 21 oficinas regionales. Los equipos están supervisando distintos recintos electorales y se mantendrán activos durante toda la jornada para garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los votantes.

Un primer informe de medio término está previsto para las 12:30, donde se detallará la cantidad total de casos, las causales y cualquier incidencia relevante registrada durante la primera mitad del día.

Paralelamente, en Oruro, el Centro de Monitoreo Bol 110 realiza un seguimiento exhaustivo de todos los recintos electorales con el apoyo de la Policía, el Tribunal Departamental Electoral y personal del órgano electoral plurinacional. Este sistema permite recibir denuncias de la población en tiempo real y asegurar el cumplimiento del orden y la seguridad durante la votación.

La jornada electoral continúa bajo estrecha vigilancia en todo el país, mientras las autoridades refuerzan sus mecanismos para garantizar que cada voto sea emitido en condiciones seguras y transparentes.

